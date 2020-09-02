زاده: اتحاد الكرة سيعاني.. وننتظر مستند إيقاف عقوبة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - يلا كورة:

أكد هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ستعاني في الفترة المقبلة لأسباب كثيرة تتعلق بمتغيرات الأمور في الأسابيع القادمة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال هاني زادة :"سمعنا في الإعلام أن كهربا تقدم بطعن لإيقاف العقوبة، سننتظر وصول مستند بذلك، وسندرس كل الأمور حول طعن اللاعب، وسنكون رد فعل وليس فعل".

وأضاف زاده :"نجحنا في الكثير من القضايا الدولية في الفترة الأخيرة، وملف المدرب فيريرا انتهى تماماً، أما ملف نادي القرن فهو في جعبة محامي إيطالي حالياً لتقديم ملف قوي".

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وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك :"مجلس الإدارة رفض استكمال الدوري وطالب إقامة دوري جديد، وشرحنا أكثر من مرة أزمة استئناف الموسم الحالي، المشكلة ستكون في تحديد المركز الثالث والرابع".

وتسائل زاده :"هل سيعتمد اتحاد الكرة على التخمين لإرسال المشاركين في إفريقيا للكاف؟ هناك أزمة بسبب هذا الملف في الفترة المقبلة سيواجهها اتحاد الكرة".

وأنهى زاده :"الزمالك سيسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لتوفير أفضل وسائل الراحة للفريق قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، ولم يتحدد رئيس البعثة حتى الآن، والفريق لا يعاني من أي أزمات أو مشاكل".