المصري يرد على ابرهيم حسن: حديثه مستفز.. ونقدر جلوسه في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة السابق لفريق الكرة بالنادي، مؤكدا أنها كانت مستفزة للنادي ولجماهير بورسعيد.

وقال حلبيه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ابراهيم حسن حين تحدث عن مستحقات متاخرة لهم ولشقيقه، من جانبها قمنا بالاجراءات القضائية للدفاع عن حقوقننا بعد ما رحل الجهاز الفني بعد 7 مباريات من توليه المسؤولية".

وأضاف، ان النادي المصري سيلتزم بقرار اللجنة القضائية وسيحترم القرار، لافتا أن طريقة من جانب ابراهيم حسن لا تليق بمجلس ادارة النادي المصري.

وأوضح، أن ابراهيم حسن ادعى ان المصري سيهبط في الموسم الماضي وحدث عكس ذلك واستطاع الفريق ان ينهى الموسم في مركزه الطبيعي.

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وتابع:" مقدر الحالة النفسية وانه قاعد في البيت وهناك كتائب الكترونية تحارب المصري، قال خلناهم يروحوا يشوفوا ستاد هزاع، فمع كامل احترامي ستادي في بورسعيد افضل من ستاد هزاع".

وأكمل:" لماذا لم ينجح مع بيراميدز وسموحة؟، وكيف يكون قد تعرض المصري لمؤامرة ورئيس الجمهورية امر بتطوير ستاد بورسعيد؟".

وأتم تصريحاته:" حسام وابراهيم حسن من أعظم من انجبت الكرة المصرية، لكن ان عادوا عدنا".