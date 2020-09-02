أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، حكام مباريات اليوم في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز، على النحو التالي: طلائع الجيش وأسوان محمود البنا حكم ساحة محمد عبد المجيد ورجب محمد مساعدين علي الكيكي حكم رابع محمد عباس حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديو

إنبي والجونة طارق مجدي حكم ساحة أحمد ساهر وماجد المليجي مساعدين سالم متعب حكم رابع محمد عادل حكم فيديو محمود وفا مساعد حكم فيديو

سموحة والإنتاج الحربي: أمين عمر حكم ساحة أحمد نوفل وسيد نافع مساعدين مجدي خاطر حكم رابع خالد الغندور حكم فيديو عمرو رمضان مساعد فيديو

المجيد ورجب محمد مساعدين علي الكيكي حكم رابع محمد عباس حكم فيديو حسني سلطان مساعد حكم فيديوإنبي والجونة طارق مجدي حكم ساحة أحمد ساهر وماجد المليجي مساعدين سالم متعب حكم رابع محمد عادل حكم فيديو محمود وفا مساعد حكم فيديوسموحة والإنتاج الحربي: أمين عمر حكم ساحة أحمد نوفل وسيد نافع مساعدين مجدي خاطر حكم رابع خالد الغندور حكم فيديو عمرو رمضان مساعد فيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر محمود البنا حكما للقاء الطلائع وأسوان .. وأمين عمر لمباراة سموحة والإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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