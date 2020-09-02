حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

اختار حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل المثالي لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره.

وجاء تشكيل حسني على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض

خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص

صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح

خط الهجوم: عماد متعب

- سيد معوضخط الوسط: محمد شوقي - محمد حمصصناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاحخط الهجوم: عماد متعب

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