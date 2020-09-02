عبد الغني: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز أمام الزمالك

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق إن غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز سيكون له تأثير قوي أمام الزمالك. وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان عبدالله يعد من اهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه سيكون له تأثير سلبي على آداء الفريق. في الموسم الحالي وغيابه سيكون له تأثير سلبي على آداء الفريق. وتابع ان المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم.

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