مجدي عبد الغني: إقامة مباراة كل يومين لا تحدث في العالم

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إن إقامة مبارايات الدوري كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم.
وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن ضغط المباريات سيكون له تأثير كبيرعلى اللاعبين بسبب كثرة الإصابات في صفوف كل الفرق.
وتابع أن انتهاء الدوري لن يكون قبل نهاية نوفمبر بسبب ضغط المباريات وبالتالي سيؤثر على نظام بطولة الدوري للموسم القادم.
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