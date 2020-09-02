الأهلي يرفض رحيل أجاي بعد العرض التركي

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten ان إدارة الاهلي تلقت عرض من الدوري التركي للتعاقد مع جونيور اجاي خلال فترة الإنتقالات القادمة. للتعاقد مع جونيور اجاي خلال فترة الإنتقالات القادمة. وتابع ان الجهاز الفني للاهلي متمسك ببقاء اللاعب والاستمرار مع الفريق خلال المواسم القادمة لانه عنصر مهم في التشكيلة الاساسيه الذي يعتمد عليها المدير الفني .

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