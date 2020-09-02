كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة دونجا

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طالب من إدارة النادى سرعة حسم صفقة نبيل عماد "دونجا"، لاعب فريق بيراميدز. من إدارة النادى سرعة حسم صفقة نبيل عماد "دونجا"، لاعب فريق بيراميدز. وتابع أن المدرب طالب من إدارة النادي أن الفريق يحتاج لإتمام صفقة دونجا، لأنه يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي.

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