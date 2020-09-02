أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طالبمن إدارة النادى سرعة حسم صفقة نبيل عماد "دونجا"، لاعب فريق بيراميدز.
وتابع أن المدرب طالب من إدارة النادي أن الفريق يحتاج لإتمام صفقة دونجا، لأنه يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة دونجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.