بتروجت يطلب 20 مليون جنيه لبيع كريم طارق للزمالك

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten إن إدارة نادي بتروجت حددت مبلغ 20 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن كريم طارق لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش٬ إلى صفوف نادي الزمالك٬ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. من أجل الاستغناء عن كريم طارق لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش٬ إلى صفوف نادي الزمالك٬ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ودخل مسؤولو الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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