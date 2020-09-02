أحمد جعفر: الزمالك يفتقد للحلول الهجومية

أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن فييرا كان يقدم هدايا للاعبين في المعسكرات لمعالجتهم نفسيًا ولكنه تعرض للظلم في الزمالك وكنا الأفضل في مصر ولم نخسر في عهده.

وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي قدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " وضعت هدفا أمامي بالعودة للزمالك بعد الرحيل من إنبي، وعدت بعدما تحدث

معي أحمد مرتضى منصور.واضاف أن الزمالك حالياً جيد لكن هناك قلق لعدم وجود بدلاء على دكة اسماء قوية ولا يوجد بديل لأشرف بن شرقي.واتم المستوى الفني للزمالك تراجع آخر مباراة، وأزمة الفريق عدم وجود حلول هجومية كثيرة.