أحمد جعفر: الزمالك يفتقد للحلول الهجومية

أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن فييرا كان يقدم هدايا للاعبين في المعسكرات لمعالجتهم نفسيًا ولكنه تعرض للظلم في الزمالك وكنا الأفضل في مصر ولم نخسر في عهده.
وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج الماتش الذي قدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " وضعت هدفا أمامي بالعودة للزمالك بعد الرحيل من إنبي، وعدت بعدما تحدث
واضاف أن الزمالك حالياً جيد لكن هناك قلق لعدم وجود بدلاء على دكة اسماء قوية ولا يوجد بديل لأشرف بن شرقي.
واتم المستوى الفني للزمالك تراجع آخر مباراة، وأزمة الفريق عدم وجود حلول هجومية كثيرة.
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