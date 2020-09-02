الميركاتو الصيفي: غرناطة يُجدد إعارة لاعب مانشستر سيتي “يانخيل هيريرا”

وافقت إدارة مانشستر سيتي على طلب غرناطة بتجديد إعارة لاعب الوسط الفنزويلي “يانخيل هيريرا” لموسم آخر، لتكون الإعارة الثانية على التوالي إلى الفريق الأندلسي، بعد قضاء الموسم الماضي 2019/20 معه.

وسيلعب يانخيل هيريرا موسمًا إضافيًا مع بند يتضمن خيار شراء في يونيو 2021، إذا ما رفض بيب جوارديولا استعادة اللاعب أو إذا لم يتلق السيتي عرضًا جيدًا لبيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم توضح إدارة نادي غرناطة إذا كان بند خيار الشراء إلزامي أم طواعية، حال حقق اللاعب الأهداف الرياضية المطلوبة منه في منافسات الدوري الإسباني.

ولعب هيريرا البالغ من العمر 22 عامًا ما مجموعه 36 مباراة مع غرناطة في الدوري الاسباني وكأس ملك اسبانيا، واستطاع البدء في 33 مباراة منهم، بإجمالي 2772 دقيقة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة آخرين رغم مركزه كلاعب وسط دفاعي.

من هو يانخيل هيريرا؟

يانخيل هيريرا هو لاعب كرة قدم فنزويلي، يلعب في مركز الوسط المدافع. ولد في 7 يناير 1998 بمدينة لاجويرا عاصمة ولاية فارجاس الفنزويلية.

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بدأ هيريرا مسيرته الكروية مع نادي موناجاس الفنزويلي، قبل أن ينتقل إلى فريق أتلتيكو فنزويلا في عام 2016.

انضم هيريرا إلى مانشستر سيتي في 31 يناير 2017، حيث تم إرساله مباشرة إلى الفرع الثاني للنادي السماوي في الولايات المتحدة الأميركية “نيويورك سيتي” على سبيل الإعارة لمدة عامين.

وظهر يانخيل هيريرا لأول مرة مع الفريق الأمريكي في 12 مارس 2017، وشارك كبديل في فوز فريقه برباعية نظيفة على دي سي يونايتد.

وبعد انتهاء إعارته التي استمرت عامين مع نيويورك سيتي، تمت إعارة هيريرا إلى هويسكا الإسباني خلال الأشهر الستة الأخيرة من موسم 2018/19.