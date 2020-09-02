دي مارزيو: يوفنتوس ينتظر فسخ عقد لويس سواريز

باتت إدارة نادي يوفنتوس على مقربة من التوقيع مع مهاجم نادي برشلونة الاسباني “لويس سواريز” خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالمجان، دون الانتظار حتى انتهاء عقده مع البرسا في يونيو 2021.

وقال خبير الميركاتو الايطالي “جيانلوكا دي مارزيو” إن بطل الدوري السيري آ توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية للتعاقد مع لويس سواريز.

واضاف دي مارزيو “إدارة يوفنتوس تنتظر قيام إدارة برشلونة بفسخ عقد لويس سواريز لاتمام الصفقة قبل غلق الميركاتو الصيفي“.

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ويعتبر لويس سواريز أحد الأسماء غير المرغوب استمرارهم مع برشلونة من بعد وصول المدرب الجديد “رونالد كومان” الذي حدد قائمته السوداء فور تقلده مسؤولية العملاق الكتالوني خلفًا للمدرب كيكي سيتين الشهر الماضي.

على صعيد آخر، يبحث المدرب الجديد لنادي يوفنتوس “أندريا بيرلو” عن مهاجم يستطيع سد الفراغ الذي سيخلفه المهاجم الأرجنتيني “جونزالو هيجواين” المرشح الأوفر حظًا لمغادرة تورينو هذا الصيف.

يذكر أن بطل الدوري الايطالي في آخر 8 سنوات كان قد أبرم صفقة مبادلة مع برشلونة الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي إنضم بموجبها البوسني “ميراليم بيانتيش” لبرشلونة فيما تعاقد يوفنتوس مع البرازيلي “آرثر ميلو”.