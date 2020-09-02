الميركاتو الصيفي : بورتو يضخ دماء جديدة لدفاعه بظهير نيجيري سريع

قال العملاق البرتغالي “بورتو” عبر موقعه الرسمي بإنه نجح في الظفر بتوقيع المدافع النيجيري “زايدو سانوسي” بعقد طويل الأمد ينتهي في يونيو 2025.

وأعلن بطل البرتغال ضمه للظهير الأيسر النيجيري “زايدو سانوسي” من نادي سانتا كلارا البرتغالي نظير مبلغ 4 ملايين يورو يوم أمس الثلاثاء.

ولفتت السرعة الهائلة التي يتمتع بها زايدو سانوسي، بالاضافة إلى كراته العرضية المتقنة العديد الأنظار في الموسم الماضي، ما دفع إدارة بورتو نحو التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ويُعد الظهير الأيسر النيجيري ثالث صفقات بورتو هذا الصيف، حيث يواصل النادي البرتغالي تعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي استعدادًا لموسم 2021/2020 الذي سيشهد مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

وقال زايدو سانوسي لموقع بورتو الرسمي بعد انضمامه للفريق “أنا سعيد حقًا أن أكون لاعبًا في نادي بورتو. لا أعرف حتى كيف أشرح ذلك، لكنني سعيد للغاية لارتداء هذا القميص. آمل أن أقوم بعمل جيد وأن أساعد الفريق. ونفوز بكل شيء هذا الموسم”.

وأضاف “النادي والجماهير يتوقعون مني الكثير. تلقيت العديد من الرسائل من مشجعي بورتو، وهذا جعلني سعيدًا. ما زلت لم أتحدث سيرجيو كونسيساو (مدرب الفريق)، لكنني متأكد من أننا سنتحدث كثيرًا. من الآن فصاعدًا، إنه مدربي، لذا أنا متأكد من أننا سنتحدث كثيرًا. لدي دافع كبير لبدء العمل”.

Advertisements

من هو زايدو سانوسي؟

زايدو سانوسي هو لاعب كرة قدم نيجيري يلعب في مركز الظهير الأيسر. ولد في 13 يونيو 1997 بأكبر مدن نيجيريا وعاصمتها السابقة، لاجوس. زايدو ليس جديدًا على كرة القدم البرتغالية، فقد وصل إلى البلاد عام 2016 لتمثيل نادي جل فيسنتي، الذي لم يشارك معه لتتم إعارته بعدها إلى نادي سبورت كلوب دي ميرانديلا لمدة موسمين 2016/17 و 2017/18.

انتقل سانوسي إلى ميرانديلا بشكل نهائي في مطلع موسم 2018/19، حيث شارك معهم إجمالًا في 74 مباراة خلال ثلاثة مواسم مع الفريق.

ثم انتقل النيجيري إلى سانتا كلارا في صيف 2019 ، وخاض معهم 24 مباراة في الدوري خلال موسم 2019/20 المنقضي، حيث تمكن من تسجيل هدف وصناعة اثنين ليجذب اهتمام العملاق بورتو بعد تقديمه لآداء جيد.

وظهر سانوسي مع سانتا كلارا لأول مرة في 15 سبتمبر 2019 في فوزهم على فريق موريرنسي بثنائية نظيفة.

يذكر أن زايدو سانوسي من الممكن أن يشارك مع بورتو لأول مرة عندما يواجه سبورتينج براجا في مباراته المقبلة بالدوري البرتغالي يوم 20 سبتمبر المقبل.