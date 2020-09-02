اخبار الرياضه

رياضة | جوارديولا يصدم ميسي بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يصدم بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قد أقتربت من الفشل.

وكان ميسي قد اتصل ببيب غوارديولا المدير للسيتي، برغبته في الرحيل عن برشلونة والإنتقال إلى النادي النادي السماوي من أجل تحقيق .

Advertisements

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن غوارديولا قد أخبر ميسي بعدم القدرة على التعاقد معه خلال الصيف الجاري بسبب الصعوبات الإقتصادية.

ونصح المدرب الإسباني قائد البلوغرانا بالبقاء في برشلونة وإنهاء مسيرته في كامب نو .

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي قد واجه صعوبة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى سقف الراوتب في النادي الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا