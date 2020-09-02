رياضة | جوارديولا يصدم ميسي بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يصدم ميسي بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قد أقتربت من الفشل.

وكان ميسي قد اتصل ببيب غوارديولا المدير للسيتي، برغبته في الرحيل عن برشلونة والإنتقال إلى النادي النادي السماوي من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن غوارديولا قد أخبر ميسي بعدم القدرة على التعاقد معه خلال الصيف الجاري بسبب الصعوبات الإقتصادية.

ونصح المدرب الإسباني قائد البلوغرانا بالبقاء في برشلونة وإنهاء مسيرته في كامب نو .

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي قد واجه صعوبة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى سقف الراوتب في النادي الإنجليزي.

