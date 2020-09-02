رحيل ميسي يهدد رئيس برشلونة بالسجن

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

يبدو أن الرحيل المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، عن ملعب كامب نو لن يكون مضرا بالفريق الكتالوني فحسب، بل إن ضرره قد يصل إلى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، بشكل شخصي.



ميسي أرسل فاكسا إلى إدارة برشلونة، الثلاثاء الماضي، يطلب فيه الرحيل بشكل مجاني، كما تغيب عن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون، الأحد، قبل الشروع في استعدادات الموسم الجديد، ليواصل الغياب عن تدريبات الفريق يومي الإثنين والثلاثاء.

ويرفض بارتوميو فكرة التخلي عن ميسي بشكل مجاني، حيث يشترط الحصول على الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله.

سجن بارتوميو

جيليم بالاج، الصحفي في صحيفة "سبورت" الكتالونية، أكد أن بارتوميو قد يواجه عقوبة السجن في حالة رحيل ميسي، بداعي سوء إدارة الممتلكات.

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وكتب الصحفي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بارتوميو لا يريد إشعال العداوة مع ميسي".

واستدرك: "ولكن في النهاية، إذا باع ميسي بشكل سيء، فقد يتهمه الرئيس القادم لبرشلونة أو أحد حاملي التذاكر الموسمية بسوء إدارة الممتلكات".

واستطرد: "هذا قد يعني تعرضه لاقتطاع جزء كبير من أمواله الشخصية، بل وقد يصل الأمر إلى السجن".

وأتم: "ولذلك، بارتوميو يحتاج للقتال ضد رحيل ميسي حتى النهاية".

يُذكر أن ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، سبق وأن تعرض للسجن أيضا لمدة 20 شهرا، بسبب اتهامه في قضايا غسيل أموال وفساد مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

واضطر روسيل للاستقالة من رئاسة برشلونة في 2014، ليحل بارتوميو بدلا منه، ومن المقرر أن يرحل مع خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في مارس/آذار المقبل.