شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه يختار تشكيل ناري تاريخي لمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار حسني عبدربه لاعب منتخب مصر السابق والنادي الإسماعيلي تشكيله التاريخي للأفضل في الكرة المصرية. وجاء تشكيل حسني عبدربه التاريخي في حديثه لقناة «النهار» بهذا الشكل: في حراسة المرمى: عصام الحضري في الوسط الدفاعي: محمد شوقي- محمد حمص في الوسط الهجومي: حازم إمام- محمد أبوتريكة- محمد صلاح في الهجوم: عماد متعب Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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