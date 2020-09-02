شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ومتعب والثعلب ضمن التشكيل المثالى للقيصر فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل المثالي لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره، حيث ضم التشكيل مجموعة من نجوم الأهلى والزمالك والإسماعيلى، وأكد عبد ربه أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادى يوما ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية، وقال عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية: "بكل تأكيد أتمنى رئاسة الإسماعيلى يوماً ما، وأرى أن العمر ليس مقياسا تماماً للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد على عمل المجموعة وليس الأفراد".

وجاء تشكيل حسني على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض.

خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص.

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صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح.

خط الهجوم: عماد متعب.

وهاجم حسني عبد ربه المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "رئيس الإسماعيلي مع احترامي ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عموماً للنادي، ماهو لو الأمور بتمشي كدة نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادي أفضل".

وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".