شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة المصرى في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادى المقاولون، مرانه الأخير على ملعبه بالجبل الأخضر، قبل السفر إلى الأسكندرية استعداداً لمواجهة النادى المصرى بمباراة الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب غداً الخميس ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس عن قائمة الفريق التى ستخوض المباراة بعد انتهاء المران.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.