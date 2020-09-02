شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: "اللي اتعمل معايا فى الإسماعيلي إهانة لكل لاعب في مصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسنى عبد ربه نجم الدراويش السابق، عن كواليس منعه من دخول ملعب مباراة الاسماعيلى والاتحاد، وقال عبد ربه فى تصريحات تلفزيونية: لم أتعمد أن أذهب من أجل التسبب فى أزمة، كل ما فى الأمر أن الاسماعيلى كان واحشنى، وأنا بتدرب فى جيم بجانب استاد المباراة فاستأذنت مدربى بأن أدخل لأتابع المباراة، فمنعونى من الدخول، وسماعى بتأخر الفريق خلال منعى من الدخول أخرجنى عن شعورى فقررت الظهور فى لايف على صفحتى، وأنا فى الطبيعى لا أنشغل بالفيس بوك مطلقاً.

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كما أكد القيصر، أن سيبيستيان ديسابر المدير الفني رحل عن تدريب الدراويش بسبب تدخل الإدارة في عملهُ، وقال حسني عبد ربه: "ديسابر قرر الرحيل عن الاسماعيلي بسبب تدخُّل الإدارة المُبالغ فيه في الأمور الفنية، ولو وُفِّر مناخ مناسب له لما رحل وقتها خاصةً بعد تحقيقه للمركز الثاني".

أضاف: "حدث صدامات عديدة بين ديسابر وابراهيم عثمان، لإن الأخير كان عايز يمشِّي الراجل علي هواه" ، وختم حديثه قائلا:"ما حدث معي في النادي الإسماعيلي إهانة لكل لاعب في مصر، وإدارة النادي تدمر الفريق الأول، بعد تحقيق الإسماعيلي للمركز الثاني، لم تُوفِّر الإدارة أي شئ لتحقيق المزيد، بل دمَّرت الفريق مقابل 150 مليون لم تفعل بهم أي شئ".