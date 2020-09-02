شكرا لقرائتكم أيمن الجمل: تفريغ 16 لاعبا من الاسماعيلي 2012 سبب الكبوة الحالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن الجمل، لاعب الإسماعيلى السابق، أن تفريغ الاسماعلي من لاعيبه السبب فى الكبوة الحالية مؤكدا أن التفريغ فى 2012 برحيل 16 لاعبا دفعة واحدة تسبب فى أزمة كبيرة للنادى.

وأضاف فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time sport أن الأزمة إدارية من الأساس وتغير مجالس الإدارة كثيرا في رالفترة الاخيرة هناك أكثر من 8 مجالس تعاقبوا في اخر 8 سنوات ونفس الكلام بالنسبة لتغير المدربين باستمرار وأيضا تفريغ اللاعبين فى 2015 بتسريح 8 لاعبين مميزين .

وواصل أيمن الجمل، بداية الكبوة منذ سنوات بعد رحيل جماعي للاعبي الاسماعيلي منذ 8 سنوات ، مؤكدا أن طموحات الاسماعيلي تقلصت إلى البقاء في الدوري أو توسط الجدول بخلاف قوة الدراويش الطامعة بحصد الألقاب، و هدفنا النقد البناء وليس التجريح وتفريغ الإسماعيلي من لاعبيه السبب في الكبوة الحالية

وتابع الجمل أن الكفاءة الاهم فى الاختيار من شعار ابن النادي ، ولا بد من الاستعانة بابن النادي إن كان كفء، علمت برحيلي عن تدريب الاسماعيلي من خلال السوشيال ميديا وأنا مع الاستعانة بإبن النادي في الإسماعيلي بشرط الكفاءة وعلمت برحيلي عن الفريق من خلال "الفيس بوك"

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وتساءل كيف يتم منع حسنى عبدربه أحسن لاعب فى افريقيا ومن رموز الكرة المصرية غير مقبول بالمرة ولو فيه محضر لمجلس الإدارة يتم إظهاره للجميع

فيما قال على غيط, الازمة ادارية من البداية والاساس ويوجد لاعبين لا يستحقون ارتداء تيشرت النادى وسياسة المجلس في تغير المدربين سبب اداء الاسماعيلي الغير مطمئن مضيفا في لاعيبه لا ترتقي للعب في الإسماعيلي والإدارة مبتجبش مدربين كويسين والجمهور جاب أخره