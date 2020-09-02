شكرا لقرائتكم علاء إبراهيم: مصطفى محمد "مش هداف".. وجيرالدو أفشل صفقة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق، أداء مصطفى محمد في التعامل مع الفرص التي تتاح له، قائلا: "مصطفى محمد عنده امكانيات تؤهله لأن يكون مهاجم متميز، لكنه ليس باللاعب الهداف، ولا يجب أن يطلق عليه هذا اللقب، لأن الهداف هو من ينجح في التسجيل في أنصاف الفرص مثل عماد متعب وأحمد بلال وأيمن منصور وغيرهم من المهاجمين المميزين".

وأضاف علاء إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم، أن مروان محسن لاعب مطلوم وأن الهجوم عليه غير مبرر، موضحا أنه لو كان في مكان رمضان صبحي لفضل البقاء في الأهلي رغم اغراءات بيراميدز.

وتابع نجم الأهلي السابق، أن طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض رحيل رمضان صبحي، موضحا أن حسام عاشور لا يستحق هذه النهاية مع الأهلي معترفا أن اللاعب أخطأ في نهاية مشواره بتصريحاته وهجومه على مجلس الإدارة.

وأكد علاء إبراهيم أنه تلقى مفاوضات من الزمالك قادها علاء مقلد لكنه فضل الانتقال من المنيا للأهلي.

وتابع لاعب الأهلي السابق أن جيرالدو لاعب سيء جدا، ويعتبر أفشل صفقة تعاقد معها الأهلي في أخر عشرين سنة، موضحا أن اللاعب الأنجولي يحتاج لتعلم أساسيات كرة القدم.

Advertisements

وبدأ علاء إبراهيم مشواره الكروي في المنيا ثم انتقل لصفوف الأهلي بعد صراع شرس مع الزمالك مطلع عام 1997 واستمر لمدة 5 مواسم، سجل مع الأهلي 73 هدفا في 5 مواسم، توج خلالها مع الأحمر، بلقب دوري أبطال أفريقيا و3 ألقاب للدوري ولقبين لكأس مصر، رغم المنافسة الشرسة في وجود عدد كبير من المهاجمين أمثال حسام حسن والمحترف الغاني أحمد فيليكس، وأحمد كشري وغيرهم.

امتاز علاء بقدرته على التسجيل بالرأس والقدمين ببراعة كبيرة، كما انضم لصفوف المنتخب المصري رغم رحيله عن الأهلي بعد تألقه مع الوحدات الأردني ثم بتروجيت، ولم تتوقف مسيرة علاء إبراهيم بعد الرحيل عن الأهلي فقد لعب لصفوف المصري وخرج معارا لفريق الوحدات الأردني على سبيل الإعارة بقيمة 40 ألف دولار وكان الصفقة الأغلى في الدوري الأردني في ذلك التوقيت عام 2005.

استطاع مهاجم الأهلي الأسبق الفوز بلقب هداف الدوري الأردني مع الوحدات برصيد 14 هدفا، ثم عاد لمواصلة التألق محليا مجددا ولعب لأندية سموحة والاتصالات وبتروجيت وتوج مع الأخير بلقب هداف الدوري موسم 2007-2008 برصيد 15 هدفا ليترك بصمته كأحد هدافي الدوري المصري.