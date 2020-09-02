شكرا لقرائتكم اليوم.. المقاولون يسافر للإسكندرية لمواجهة المصرى في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادى المقاولون، مرانه الأخير على ملعبه بالجبل الأخضر، قبل السفر إلى الغسكندرية استعداداً لمواجهة النادى المصرى بمباراة الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد برج العرب غداً الخمي, ومن المقرر أن يعلن النحاس عن قائمة الفريق التى ستخوض المباراة بعد انتهاء المران.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.

فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، مضيفاً فى تصريحات لـ "تلفزيون اليوم السابع: عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادي وله مطلق الحرية وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.

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واصل: هذا الرجل عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.

كما كشف المهندس محمد عادل فتحي، عن حقيقة انتقال اللاعب يوسف حسن الذي يطلق عليه "خليفة" محمد صلاح، إلى النادى الأهلي بحسب الشائعات التي انتشرت مؤخرا.

ونفى فتحي، قيام اللاعب بالتوقيع للنادي الأهلي، لافتا إلى أن النادي الأهلي طوال تاريخه لم يقم بخطف أي لاعب من المقاولين وأن المفاوضات الشرعية تكون دائما هي الطريقة المثالية في انتقال أي لاعب بين الأهلي والمقاولين.

وقال فتحي: "مسؤولو الأهلي اتصلوا بي هاتفيا وطلبوا التعاقد مع اللاعب، لكنني رفضت لأنه غير معروض للبيع حاليا، وأشكر إدارة الأهلي على موقفها بعكس أندية أخرى قامت بالاتصال باللاعب مباشرة دون علمنا، فاللاعب عقده ممتد لمدة 4 سنوات مع المقاولين العرب".