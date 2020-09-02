شكرا لقرائتكم جعفر: تعرضت لظلم جماهيري وضغوط من الإدارة خلال تواجدي في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جعفر، لاعب الزمالك السابق، أنه تعرض لظلم جماهيري خلال تواجده في الفريق. وقال جعفر خلال تصريحات تلفزيونية : "تعرضت لضغوط شديدة من بعض أعضاء مجلس الإدارة بسبب التجديد رغم توقيعي مع حمادة أنور". وأكمل : "بعد رحيلي عن الزمالك قدمت موسم جيد مع إنبي ونافسنا على لقب الدوري حتى بداية الدور الثاني". Advertisements وأتم: "سجلت هدفا في الزمالك لكني رفضت الاحتفال كان شعور صعب بالنسبة لي".

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