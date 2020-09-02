شكرا لقرائتكم صلاح ومتعب والثعلب في التشكيل المثالي للقيصر في الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل المثالي لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره، حيث ضم التشكيل مجموعة من نجوم الأهلى والزمالك والاسماعيلى، وأكد حسنى عبد ربه، أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادى يوما ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية، وقال عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية: "بكل تأكيد أتمنى رئاسة الإسماعيلى يوماً ما، وأرى أن العمر ليس مقياسا تماماً للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد على عمل المجموعة وليس الأفراد".

وجاء تشكيل حسني على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض

خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص

Advertisements

صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح

خط الهجوم: عماد متعب

وهاجم حسني عبد ربه ، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "رئيس الإسماعيلي مع احترامي ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عموماً للنادي، ماهو لو الأمور بتمشي كده نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادي أفضل".

وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".

واصل:"إدارة الاسماعيلي دمَّرت جيل 97 الذي فاز ببطولة الجمهورية، هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالاسماعيلي ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً علي أبناء النادي، والجيل الذي حقق المركز الثاني تم تدميره وبيعه".