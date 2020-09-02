شكرا لقرائتكم المصري يشكر هاني أبو ريدة ونصر عزام بعد إلغاء عقوبة منع القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عبر موقعه الرسمى الشكر والتقدير للمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مجهوداتهما المثمرة في ملف أزمة منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية والمتعلقة بقيد اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو ، والتي كان من نتيجتها اصدار المحكمة الرياضية الدولية لقرارها بإلغاء العقوبة السالف ذكرها وأحقية النادي المصري في قيد لاعبين جدد اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

وتلقى مسئولي النادي المصري اخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على النادي على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم ، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.