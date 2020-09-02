شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه يطالب وزير الرياضة بإنقاذ الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادي يوما ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "بكل تأكيد أتمني رئاسة الاسماعيلي يوماً ما، وأري أن العمر ليس مقياس تماماً للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد علي عمل المجموعة وليس الأفراد".

أضاف: "إذا دخلت انتخابات الاسماعيلي، فسأترشَّح لرئاسة النادي مباشرةً وهذا سيحدث بالتأكيد يوما ما ولكن لرغبتي في خدمة الإسماعيلي وإنقاذهُ" ، وختم حديثه قائلا: "هناك سمسار يُحدد اللاعبين الذي يتعاقد معهم الاسماعيلي في السنوات الأخيرة".

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وطالب حسني عبد ربه، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ الدراويش، وقال: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي" ، أضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقي بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الاسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".

وكان حسني عبد ربه تم منعه من دخول ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري مع الدراويش من المدرجات.