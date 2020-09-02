شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد الزمالك .. أوناجم يقترب من التشكيل الأساسي للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب المغربى محمد اوناجم لاعب الزمالك من المشاركة في التشكيل الأساسى لفريقه في مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، حيث يدرس كارتيرون الدفع بمحمد أوناجم أساسيا للمرة الأولى منذ عودة اللاعب من المغرب عقب عودة النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ليكون بديلا لأحمد سيد زيزو الذي سيعتمد عليه كارتيرون في مركز الوسط المدافع لتعويض غياب طارق حامد.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس ، حيث يرغب الأبيض فى مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته فى المنافسة على المركز الثانى بعدما اشتعلت المنافسة فى هذا المركز بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، وذلك عقب فوز الأبيض على إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.