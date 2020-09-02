شكرا لقرائتكم أشرف خضر: الإسماعيلي لا يستطيع المنافسة ولا توجد لجنة فنية في الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري أشرف خضر، مدرب الإسماعيلى الأسبق، أن نادي الإسماعيلي لا يستطيع المنافسة على لقب الدوري ويلعب كل مباراة على حده وان الأندية تهاجم الدراويش وتتعمد فتح الملعب وجميع خطوطها مما يؤثر على اللاعبين سلبا فى الملعب لعدم تقدرهم.

وأضاف فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time sport، قائلا الإسماعيلي يعانى من أزمات فنية وإدارية ولم يشهد استقرار منذ 7 سنوات معتبرا مهمة عودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعي صعبة والمديرين الفننين فى الدراويش عدا ديسابر كانوا دون المستوي وكثرة تغير المدربين سبب الكارثة والاسماعلي تعاقد مع "شروة" مدربين في الفترة الأخيرة وطلبت من رئيس النادى التعاقد مع مدرب كبير يليق بمكانة الدروايش .

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وواصل خضر تصرحاته قائلا الاسماعيلي لا يستطيع المنافسة على الدوري ، ووكلاء اللاعبين سبب جلب اللاعبين والمدربين ومحمد محسن أبو جريشة وأدهم السلحدار أصحاب الراى والقرار حالا والأزمة تكمن فى عدم وجود لجنة فنية أو لجنة تخطط فى الفريق

وأكد أنه لو أتت الفرصة مرة ثانية للعمل فى الاسماعيلي فلن يعمل بنفس الطريقة، مؤكدا أنه انتظر 7 شهور لم يتقاضي مليم واحد فى الاسماعيلي وتأهلنا حينها لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ووصيف الدوري مضفا فوجئت برحيلي بعدها وكان لدى عقد ولا يمكن أن اشتكى الاسماعيلي .

واستكمل أنا ضد منع حسنى عبدربه أو غيره من دخول نادي الاسماعيلي لأي سبب