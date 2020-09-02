جعفر: رفضت اللعب للأهلي لأنني زملكاوي.. والأبيض فاوض شوقي وغالي ولكن الصفقة لم تتم

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن المشاكل الإدارية وقت تولي ممدوح عباس رئاسة النادي تسببت في عدم انضمام لاعبين كبار للزمالك.

وقال جعفر خلال تصريحات تلفزيونية: " محمد ناجي جدو كان وقع في الزمالك بعد أمم إفريقيا ٢٠١٠ لكن غير رأيه.

واضاف أن الزمالك فاوض ايضا محمد شوقي وحسام غالي ولكن الامور لم تتم.

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واضاف أن الأهلي في موسم 2013 طلب التعاقد معي وكان متواجد صبري رحيل وجنش يشهدون على مفاوضات تامر النحاس معي.

واتم حمادة أنور تحدث معي لكني اخبرته إنني لن أرحل عن الزمالك مطلقا لأنني لعبت مع الأبيض 6 سنوات.

