شكرا لقرائتكم جعفر: رفضت اللعب للأهلي لأنني زملكاوي.. والأبيض فاوض شوقي وغالي ولكن الصفقة لم تتم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد جعفر لاعب الزمالك السابق، أن المشاكل الإدارية وقت تولي ممدوح عباس رئاسة النادي تسببت في عدم انضمام لاعبين كبار للزمالك.
وقال جعفر خلال تصريحات تلفزيونية: " محمد ناجي جدو كان وقع في الزمالك بعد أمم إفريقيا ٢٠١٠ لكن غير رأيه.
واضاف أن الزمالك فاوض ايضا محمد شوقي وحسام غالي ولكن الامور لم تتم.
واضاف أن الأهلي في موسم 2013 طلب التعاقد معي وكان متواجد صبري رحيل وجنش يشهدون على مفاوضات تامر النحاس معي.
واتم حمادة أنور تحدث معي لكني اخبرته إنني لن أرحل عن الزمالك مطلقا لأنني لعبت مع الأبيض 6 سنوات.
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