شكرا لقرائتكم حسين السيد: رمضان صبحي ومصطفي محمد الأغلى حاليا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري حسين السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن رمضان صبحي ومصطفي محمد لاعبا الاهلى والزمالك على الترتيب هما الأغلى حاليا في مصر، من وجهة نظره مرجعا ذلك الى مركزهما الهجومى وكذلك صغر سنهما.

وأضاف فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time sport أنه لا يوجد احتراف حقيقي في كرة القدم بمصر و "رمضان صبحي" و "مصطفى محمد" أعلى لاعبين في مصر على المستوى التسويقي,

وتابع حسين السيد أن أسعار اللاعبين فى مصر مبالغ فيها بشكل كبير ، مضيفا أن حراسة المرمى فى مصر بخير وعلى أعلى متسوي وأنصح محمد عواد بالخروج على سبيل الاعارة للمشاركة فى المباريات .

وقال حسين إن مصر تمتلك حراس مرمى على مستوى عالي جداًوكذلك حراس نادى الزمالك الموسم الحالي حيث تمسك ابو جبل بالفرصة لاثبات نفسه وتالق كثيرا ، مؤكدا أن رضا عبد العال لم يقدم مستوي جيد مع الاهلى مقارنة بالزمالك .

وزاد فى حدثه ان اى حارس مرمى يتمنى ان تبلعهى الارض عندما يتسبب فى هدف لفريقه بالخطا وهو ما حدث معى فى الخطا الفادح فى مواجهة شونتج ستار .

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وواصل السيد تصريحاته قائلا لن أغير شئ فى حياتى الكروية هافضل حارس مرمى وأعيب على الحارس الذي لا يلعب بقدميهن مضيفا ومش نادمان على أى فرصة وكان من الممكن أن استمر في الملاعب لاكثر ورفضت تجربة الاحترافي فى بلغاريا وساعة الاعتزال من الفرص الضائعة

واستكمل من القرارت المصيرية اتجاهى للبيزنس وعدم الدخول فى الوسط الرياضي وزوجتى كانت تشاركنى قرارتى وحاليا احمد ابنى الكبير استشيريه فى القرارات، وأمنح عماد المندوه كارت اصفر