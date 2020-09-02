شكرا لقرائتكم لايبزيغ يستهل مبارياته في الدوري الألماني بحضور 8500 مشجع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقرر أن يستهل فريق لايبزيغ مبارياته بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في الموسم الجديد أمام 8500 مشجع بعدما وافقت مدينة لايبزيغ على عرض النادي يوم الثلاثاء.

وقال عمدة المدينة بوركهارد يونغ :مع هذه الرخصة نريد أن نخاطر بإعادة الأمور إلى طبيعتها بعض الشيء. نعلم أنه مازال من المبكر التغلب على الوباء. ولكن، حيثما أمكن، يجب على الناس، تحت شروط صارمة، أن يستعيدوا حياتهم اليومية.

من بين هذه الشروط ارتداء الجماهير بشكل إجباري للأقنعة والالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسيتم توزيع التذاكر عن طريق القرعة فقط لحاملي التذاكر الموسمية ولن يتم عرضها للبيع بشكل علني. ويجب على أي شخص يود الحضور أن يكون من المقيمين في ولاية ساكسونيا، حيث يتواجد فريق لايبزيغ.

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وجاء سماح السلطات الصحية في لايبزج بحضور الجماهير بالنظر إلى معدل الإصابات الحالي في لايبزج وربما يتم إلغائه إذا بدأ معدل الإصابات في الارتفاع.

وقدم لايبزيغ قبل أسابيع للسلطات الصحية خطة لمراعاة قواعد النظافة، والتي تمت الموافقة عليها، حيث كان النادي يأمل في الحصول على موافقة بحضور 20 ألف مشجع، وهو تقريبا نصف عدد المقاعد المتاحة في الملعب.

وانتقد كارل لاوترباخ، خبير الصحة وعضو البرلمان عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي، قرار السماح بحضور الجماهير ووصفه بأنه غير رياضي وخاطئ من الناحية الوبائية.

وكتب لاوترباخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء أن هذه الخطوة تبعث إشارة خاطئة تماما عن تفادي خطر الوباء، بالإضافة إلى أن الأندية الأخرى التي لم يسمح لها بحضور الجماهير ستتأذى رياضيا.