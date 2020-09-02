شكرا لقرائتكم خبر عن كاف عن هدف مصر فى شباك الجزائر 2010: 36 تمريرة سبقت الهدف وعمل جماعى رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حساب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بهدف المنتخب المصرى الثالث الذى سجله اللاعب محمد عبد الشافى، فى شباك المنتخب الجزائرى، فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى أنجولا عام 2010 وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة، ووصف الهدف بأنه من نوعية "تيكى تاكا" بعد 36 تمريرة سبقت الهدف.

وقال حساب الكاف عن الهدف: "عمل جماعى رائع من لاعبى منتخب مصر قبيل تسجيل هدفهم الثالث فى شباك منتخب الجزائر، 36 تمريرة سبقت الهدف".

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وحقق المنتخب الوطنى لقب هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالى بعد الفوز على نظيره منتخب غانا، بهدف أحرزه النجم محمد ناجى جدو، فى المباراة النهائية، ليكتب المنتخب إنجازا فريدا وتاريخيا فى تاريخ القارة السمراء، بعد تحقيقه ثلاثة ألقاب متتالية محطما رقمه السابق بتحقيق اللقب مرتين متتاليتين بالاشتراك مع غانا والكاميرون.