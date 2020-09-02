شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يعلق على تجاهل الفريق فى الترشيحات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، أنه ليس من العدل أن يُحرم فريق المقاولون من المشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل بعدما قدمه فى الموسم الجارى بسبب قرار الكاف، وقال صلاح فى تصريحات لقناة أون سبورت: "الشكل الذى ظهر عليه المقاولون فى الموسم الجارى بفضل أداء اللاعبين وعماد النحاس والإدارة الحكيمة لمحمد عادل المشرف على الكرة وقربه من الفريق".

وواصل صلاح: "ظلم غير عادى أن يحرم المقاولون من المشاركة فى البطولات الأفريقية، بعد الأداء الذى قدمناه، الموسم الماضى تم استبعادنا بفرق نقطة عن المصرى، أما إلغاء ما حدث فى الموسم الجارى هذا بعيد تماماً عن العدل".

واختتم: "الحل أن ننتظر حتى يوم 20 أكتوبر المقبل قبل أسابيع قليلة من الدوري لحسم الفرق المتأهلة إلى المسابقات الأفريقية، وعلى الأندية أن تجتهد خلال تلك الفترة من أجل حجز مكان لها في المربع الذهبي، بغض النظر عن نهاية الدوري".

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" آخر موعد لتسجيل الاتحاد الأهلية للأندية المشاركة في بطولات الأندية التابعة للكاف في الموسم الجديد.

Advertisements

وخاطب الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأهلية، مؤكدًا أن بداية تسجيل الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير من هذه العملية هو 20 أكتوبر 2020. وطلب الكاف من الاتحادات الأهلية ضرورة تسجيل الفرق المشاركة في البطولات وفقًا للمواعيد المعلنة.