حسنى عبد ربه: أتمنى رئاسة الإسماعيلى والعمر ليس مقياسا للنجاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلى الأسبق، أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادى يوما ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية، وقال عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية: "بكل تأكيد أتمنى رئاسة الإسماعيلى يوماً ما، وأرى أن العمر ليس مقياسا تماماً للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد على عمل المجموعة وليس الأفراد".

وأضاف: "إذا دخلت انتخابات الإسماعيلى فسأترشَّح لرئاسة النادى مباشرةً وهذا سيحدث بالتأكيد يوما ما ولكن لرغبتى فى خدمة الإسماعيلى وإنقاذهُ"، وختم حديثه قائلا: "هناك سمسار يُحدد اللاعبين الذى يتعاقد معهم الإسماعيلى فى السنوات الأخيرة".

وطالب حسنى عبد ربه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ الدراويش، وقال: "أُطالب الدكتور أشرف صبحى بـ التدخُّل لإنقاذ الإسماعيلى، وأتمنى عقد جلسة رِفقة أساطير الإسماعيلى للحديث معه حول مشاكل النادي"، أضاف: "مينفعش الإسماعيلى يبقى بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الإسماعيلى درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف". وكان حسنى عبد ربه تم منعه من دخول ملعب استاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندرى مع الدراويش من المدرجات.