شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يقترب من التشكيل الأساسى للزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، من المشاركة في التشكيل الأساسى لفريقه في مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، حيث يدرس كارتيرون الدفع بمحمد أوناجم أساسيا للمرة الأولى منذ عودة اللاعب من المغرب عقب عودة النشاط الكروى بعد توقف كورونا، ليكون بديلا لأحمد سيد زيزو الذي سيعتمد عليه كارتيرون فى مركز الوسط المدافع لتعويض غياب طارق حامد.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس، حيث يرغب الأبيض فى مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته فى المنافسة على المركز الثانى بعدما اشتعلت المنافسة فى هذا المركز بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، وذلك عقب فوز الأبيض على إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.