أبو جريشة: أنا مش حريف انتخابات والعشوائية تتحكم فى مجلس الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق مجلس إدارة الدراويش بسبب عملية البيع العشوائي الذي تتم لنجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال علي أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية: "هناك عملية بيع عشوائي في الإسماعيلي، يجب أن يكون هناك إدارة فنية في النادي تتحكم في اللاعبين الراحلين خاصة أن هناك أكثر من لاعب من القوام الأساسي رحل عن الإسماعيلي وهذا يؤثر سلبا على الفريق الأول".
أضاف: "لكي تبيع لاعب يجب أن يكون معك بديله ولكن العشوائية تتحكم في مجلس الإسماعيلي وهناك حالة من عدم التخطيط في النادي".
واصل:"يجب الاستعانة بنجوم ورموز الإسماعيلي السابقين يجب التخطيط من أجل مصلحة النادي فكنت مشرفا على خروج حمص والسولية وحسني عبد ربه للفريق الأول ولدينا قامات في النادي قادرين على التخطيط بالشكل الأمثل".
أضاف: "في أوروبا الأساطير والرموز يتم معاملتهم بشكل خاص وعلى سبيل المثال بيرلو في يوفنتوس وكذلك توتي في روما وفي مصر نهين الرموز".
وحول إمكانية دخوله في الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي قال:"أنا مش حريف انتخابات عكس الإدارة الحالية، هم يعرفون جيدا كيف يحصلون على الصوت لذلك لن أخوض الانتخابات وليس هناك مورد ثابت يصرف النادي الإسماعيلي منه، كان يجب الاستفادة من اللاعبين الذين تم بيعهم".
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