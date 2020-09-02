شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة: أنا مش حريف انتخابات والعشوائية تتحكم فى مجلس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق مجلس إدارة الدراويش بسبب عملية البيع العشوائي الذي تتم لنجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال علي أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية: "هناك عملية بيع عشوائي في الإسماعيلي، يجب أن يكون هناك إدارة فنية في النادي تتحكم في اللاعبين الراحلين خاصة أن هناك أكثر من لاعب من القوام الأساسي رحل عن الإسماعيلي وهذا يؤثر سلبا على الفريق الأول".

أضاف: "لكي تبيع لاعب يجب أن يكون معك بديله ولكن العشوائية تتحكم في مجلس الإسماعيلي وهناك حالة من عدم التخطيط في النادي".

واصل:"يجب الاستعانة بنجوم ورموز الإسماعيلي السابقين يجب التخطيط من أجل مصلحة النادي فكنت مشرفا على خروج حمص والسولية وحسني عبد ربه للفريق الأول ولدينا قامات في النادي قادرين على التخطيط بالشكل الأمثل".