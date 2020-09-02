شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: أنا أقوى من رئيس الإسماعيلى وبتاع "بطاطا" أفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "رئيس الإسماعيلي مع احترامي ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عموماً للنادي، ماهو لو الأمور بتمشي كده نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادي أفضل".

وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".

Advertisements

واصل:"إدارة الاسماعيلي دمَّرت جيل 97 الذي فاز ببطولة الجمهورية، هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالاسماعيلي ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً علي أبناء النادي، والجيل الذي حقق المركز الثاني تم تدميره وبيعه".

استكمل: "أنا أقوى من إبراهيم عثمان في الإسماعيلية بحب الناس وحب الجماهير لي وهذا بفضل الله، إبراهيم عثمان لا يحب أن يكون هناك شخص أقوى منه في الإسماعيلي وأنا أقوى منه بحب الجماهير".

وختم حديثه قائلا: "كان هناك تعليمات محددة للمدربين الأجانب الذين يتولون مهمة تدريب الإسماعيلي بعدم الدفع بحسني عبد ربه ورغم ذلك المدربين كانوا يدفعون بي ويرفضون تلك الضغوطات".