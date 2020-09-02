حسني عبد ربه: أنا أقوى من رئيس الإسماعيلى وبتاع "بطاطا" أفيد منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "رئيس الإسماعيلي مع احترامي ليه مبيدفعش جنيه من جيبه ولا بيدخَّل فلوس عموماً للنادي، ماهو لو الأمور بتمشي كده نجيب واحد بتاع بطاطا يدير النادي أفضل".
وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".
واصل:"إدارة الاسماعيلي دمَّرت جيل 97 الذي فاز ببطولة الجمهورية، هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالاسماعيلي ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً علي أبناء النادي، والجيل الذي حقق المركز الثاني تم تدميره وبيعه".
وختم حديثه قائلا: "كان هناك تعليمات محددة للمدربين الأجانب الذين يتولون مهمة تدريب الإسماعيلي بعدم الدفع بحسني عبد ربه ورغم ذلك المدربين كانوا يدفعون بي ويرفضون تلك الضغوطات".
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