شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشكر هاني أبو ريدة ونصر عزام بعد إلغاء عقوبة منع القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، عبر موقعه الرسمى الشكر والتقدير للمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مجهوداتهما المثمرة في ملف أزمة منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية والمتعلقة بقيد اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو ، والتي كان من نتيجتها اصدار المحكمة الرياضية الدولية لقرارها بإلغاء العقوبة السالف ذكرها وأحقية النادي المصري في قيد لاعبين جدد اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

وتلقى مسئولي النادي المصري اخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على النادي على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم ، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي الأستاذ نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والذي نص على منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية ، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.

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فى سياق آخر، قاد على ماهر المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، المران الأول للفريق البورسعيدى بعد توليه مسئولية الفريق خلال الساعات الماضية خلفاً لطارق العشرى، والذى رحل بعد أزمة مع مجلس إدارة النادى، وظهر على ماهر فى التدريب المسائى حيث يستعد أبناء بورسعيد لمواجهة قوية أمام المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد على ماهر جلسة خاصة مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق للاطلاع على كل الملفات داخل صفوف الفريق والاطمئنان منه على حالة اللاعبين صحيا، خاصة الذين مازالوا يعانون من وباء كورونا وابتعدوا عن المشاركة فى المباريات التى خاضها المصرى بالدورى.

كان وباء كورونا ضرب أكثر من 20 لاعبا بالمصرى البورسعيدى خلال الفترة الماضية وأدى لتأجيل العديد من المباريات بالدورى على رأسها الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود، إلا أن باقى المباريات جاءت نتائجها عكسية، حيث خسر الفريق أمام المقاصة بهدفين نظيفين وتعادل مع نادى مصر سلبيا وخسر أمام الأهلى بهدفين نظيفين وهو ما أدى لرحيل طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق.

واصطحب على ماهر جهازه المعاون بالكامل بالمصرى فى ظل رغبته القوية على عمل شىء ناجح لجماهير المصرى مؤكدا أنه يدرك جيدا صعوبة الموقف نظرا لإحتلال الفريق المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 21 نقطة وان كان مازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود وفى حالة تحقيق نتائج إيجابية بهم سيصعد أكثر من مركز فى جدول المسابقة.