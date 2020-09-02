شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 2 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة طلائع الجيش وأسوان على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة انبى والجونة على ستاد بتروسبورت ومباراة سموحة والإنتاج الحربى على ستاد الإسكندرية فم إفتتاحية منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة طلائع الجيش وأسوان

تقام مباراة طلائع الجيش وأسوان في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين ، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موعد مباراة انبى والجونة

تقام مباراة انبى والجونة في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما حقق الجونة فوزاً غالياً في ملعبه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في نفس الجولة.

Advertisements

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

موعد مباراة سموحة والإنتاج الحربى

تقام مباراة سموحة والإنتاج الحربى في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى منتشياً بعد أن إستعاد نغمة الانتصارات وحقق فوز عريض على طنطا بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.