شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. فخر الدين بن يوسف يعلن نهاية علاقته بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي إنتهاء تعاقده مع الدراويش ، مؤكداً عدم تعاونه مع اي وكيل لاعبين في مصر ، وقال فخر الدين بن يوسف عبر حسابه على انستجرام :"توضيحا لوقف الشائعات..ليس عندي اي وكيل أعمال رسمي في مصر، وتابع: عقدى مع الإسماعيلي انتهي في ١٩ يوليو ٢٠٢٠ ، وقال : لم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطني بنادي مُتابعاً: احترم الاسماعيلي جماهيريا وجهاز فني وإدارة ولاعبين ولكني في الأخير أنا لاعب محترف لبيت الطلب وكنت موجود في الاسماعيلية قبل الرجوع الي تونس وهذا دليل علي احترامي للنادي ، واختتم تصريحاته ، قائلاً: في الاخير لا أعرف إن كنت سأرتدي قميص الاسماعيلي بعد اليوم او لا ولكني في جميع الحالات اشكر الجميع وخاصة عشاق الدروايش.

و فشلت محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة، وفشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع فخر الدين بن يوسف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى ليعلن اللاعب نهاية عقده مع الاسماعيلي.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد الاسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام وخسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف،حيث أحرز رزاق سيسيه هدفين فى الدقيقة 10 و87، والسيد سالم من ركلة جزاء فى الدقيقة 13، بينما أحرز للاسماعيلى أحمد أيمن من ركلة جزاء فى الدقيقة 37.

ويستعد الدراويش لمواجهة مصر المقاصة المقرر الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية .

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ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.