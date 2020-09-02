شكرا لقرائتكم خبر عن سر تراجع رمضان صبحى عن حضور مباراة بيراميدز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، عن فكرة حضور مباراة بيراميدز والزمالك المقرر لها غدًا الخميس، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب، إنه كان يرغب فى حضور اللقاء ومشاهدته من مقصورة ملعب الدفاع، خاصة وإنه أصبح على بعد خطوات من الإعلان الرسمى عن انتقاله لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر المقرب من اللاعب، إنه كان يستعد لحضور المباراة، إلا إنه تراجع عن تلك الفكرة، لحين إنتهاء إدارة بيراميدز من وضع الرتوش الأخيرة فى إتمام الصفقة مع ناديه الإنجليزى، ومن ثم الإعلان الرسمى عن انتقاله لصفوف بيراميدز وتفاصيل التعاقد، والذى أصبح على مقربة، حتى تسير الأمور وفق الأسلوب الاحترافى الذى اعتاد عليه نادى بيراميدز.

وكان النادى الإنجليزي، قد أعلن عن رفضه للعرض الأول المقدم من نادى بيراميدز، والذى قالت الصحافة الإنجليزية، أنه يصل إلى 4.8 مليون إسترليني، ولكن عاد مسئولى بيراميدز، وقدموا عرضا جديدا، ووافق عليه مسئولى النادى الإنجليزي.

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وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن توصل رمضان صبحى، لإتفاق من أجل الإنتقال لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم المقبل، حيث سيتقاضى 90 مليون، في 3 مواسم من الفريق السماوى، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول، و 30 في الموسم الثانى، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث.

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادى الأهلى، اتصالًا من رمضان صبحى، أبلغه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.

وشارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف.