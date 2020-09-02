شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية إهانة الإسماعيلي لكل لاعب في مصر بعد واقعة منع القيصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسنى عبد ربه نجم الدراويش السابق، عن كواليس منعه من دخول ملعب مباراة الاسماعيلى والاتحاد، وقال عبد ربه فى تصريحات تلفزيونية: لم أتعمد أن أذهب من أجل التسبب فى أزمة، كل ما فى الأمر أن الاسماعيلى كان واحشنى، وأنا بتدرب فى جيم بجانب استاد المباراة فاستأذنت مدربى بأن أدخل لأتابع المباراة، فمنعونى من الدخول، وسماعى بتأخر الفريق خلال منعى من الدخول أخرجنى عن شعورى فقررت الظهور فى لايف على صفحتى، وأنا فى الطبيعى لا أنشغل بالفيس بوك مطلقاً.
كما أكد القيصر، أن سيبيستيان ديسابر المدير الفني رحل عن تدريب الدراويش بسبب تدخل الإدارة في عملهُ، وقال حسني عبد ربه: "ديسابر قرر الرحيل عن الاسماعيلي بسبب تدخُّل الإدارة المُبالغ فيه في الأمور الفنية، ولو وُفِّر مناخ مناسب له لما رحل وقتها خاصةً بعد تحقيقه للمركز الثاني".
أضاف: "حدث صدامات عديدة بين ديسابر وابراهيم عثمان، لإن الأخير كان عايز يمشِّي الراجل علي هواه" ، وختم حديثه قائلا:"ما حدث معي في النادي الإسماعيلي إهانة لكل لاعب في مصر، وإدارة النادي تدمر الفريق الأول، بعد تحقيق الإسماعيلي للمركز الثاني، لم تُوفِّر الإدارة أي شئ لتحقيق المزيد، بل دمَّرت الفريق مقابل 150 مليون لم تفعل بهم أي شئ".
أضاف: "في أوروبا الأساطير والرموز يتم معاملتهم بشكل خاص وعلى سبيل المثال بيرلو في يوفنتوس وكذلك توتي في روما وفي مصر نهين الرموز".
وحول إمكانية دخوله في الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي قال:"أنا مش حريف انتخابات عكس الإدارة الحالية، هم يعرفون جيدا كيف يحصلون على الصوت لذلك لن أخوض الانتخابات وليس هناك مورد ثابت يصرف النادي الإسماعيلي منه، كان يجب الاستفادة من اللاعبين الذين تم بيعهم".
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