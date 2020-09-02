شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365: بيراميدز يقترب من إعلان صفقة رمضان صبحى.. وحقيقة منع حسنى عبد ربه من دخول النادي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز لأهم الأخبار الرياضية على الساحة المحلية والدولية ، والذى بدأ بخبر للنادى الأهلى حول عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز ، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين خلال محاضرة الـ15 دقيقة عن مواجهة وادي دجلة ، وشرح البرنامج التدريبي بشكل نظري.

واستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم بعد الراحة لمدة يومين والتي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة المصري الأخيرة التي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.

كما تضمن الموجز الرياضى ، الذى قدمته شروق وجدي ورامي الحلواني ، خبرا حول أقتراب مسئولو نادى بيراميدز، من الإعلان الرسمى عن اتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن اللاعب سبق وأخبر مسئولو النادى الأهلى بعدم رغبته فى الانتقال لصفوف المارد الأحمر بعد إنتهاء فترة استعارته، وأنه يرغب في اللعب للفريق السماوى خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الإدارة تضع حالياً الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وبعدها سيتم الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، وعن تفاصيل التعاقد، وكذلك تفاصيل عقد اللاعب مع ناديه الجديد.

وشمل الموجز خبر حول تأكد غياب عبد الله السعيد قائد بيراميدز، وأحمد الشناوى حارس المرمى، عن صفوف فريقهم خلال مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بسبب الإصابة، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، وغاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز أمام الإنتاج الحربى ، وأسوان.

كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية أمس الاثنين، حيث يغيب اللاعب على إثرها عن مواجهة الزمالك أيضا.

كما قدم الموجز الرياضى خبرا حول ضم حماده صدقى المدير الفنى لفريق سموحة ٢٢ لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداد لمواجهه الانتاج الحربى غداً ، الأربعاء، فى الاسبوع ٢٤ من عمر الدورى الممتاز

وأجرى محمد فرج عامر رئيس النادي اتصالاً هاتفيا بحماده صدقى للاطمئنان على الحاله الفنية والمعنوية للاعبين ووعد بصرف مكافآت فى حال الفوز على الانتاج الحربى.

Advertisements

وعرض الموجز تصريحات اللواء خالد فوزي مدير أمن النادي الإسماعيلى، والذى أكد فيها أن حسني عبد ربه لاعب الفريق السابق لم يتم منعه من دخول مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى أمس الاثنين ، مضيفاً، أن عبد ربه أخطئ بسبب دخوله ملعب المباراة من البوابة الخاصة بدخول اللاعبين.

وأوضح مدير أمن النادى الإسماعيلي، انهم طلبوا مع عبد ربه أن يأتي للحضور بالمقصورة الرئيسية بالنادي ، ولكنه رفض وتوجه ناحية مدرجات الدرجة الثالثة، ثم خرج بعد ذلك وقام بتصوير مقطع فيديو يوضح فيه بأنه تم منعه من دخول الإستاد".

وأضاف ، ان عبد ربه قيمة كبيرة داخل الإسماعيلية، ومرحبا به في اي وقت يريد حضور مباريات الفريق لأنه من رموز الإسماعيلي.

وتناول الموجز خبرا حول عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة ، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعا مع اللاعبين على هامش المران الجماعي الذي اقيم اليوم على ملعب النادي بالجبل الاخضر استعدادا لمباراة المصري، وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين لتخطي المصري وحصد نقاط المباراة للحفاظ علي المنافسة علي مركز متقدم بالمربع الذهبي لضمان التأهل لإحدى بطولتي افريقيا للموسم المقبل

وطالب المشرف علي الكرة، نسيان نتيجة الجونة في الجولة الماضية والتفكير في لقاء المصري ونقاط المباراة.

وأختتم الموجز بخبر يتعلق بالنجم الأرجنتيني ميسى ، حيث أكد بيرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادى إنتر ميلان الإيطالى، أن الفريق لا يفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، بعدما أبدى الأخير رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أوسيلو في تصريحات نشرتها شبكة "سكاى إيطاليا": انه لن يوقع مع ميسي ، مضيفا، "لا أعرف حتى من أين تأتي هذه الشائعات المجنونة".

وتحدث أوسيليو عن إمكانية ضم التشيلى "أرتورو فيدال" من برشلونة ، وقال انه مازال لاعب في برشلونة، لكن إذا رحل سوف يتم التحرك لضمه.