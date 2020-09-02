عضو المقاولون يطالب بعدم التعجل في الصراع على المشاركات الأفريقية بعد قرار الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس محمد عادل تحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، عدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة للمشاركات الأفريقية الموسم المقبل بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد إرسال الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من بطولات كاف.
أضاف عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: "لدينا شهر و20 يوما قبل تحديد المتأهلين لإفريقيا، يجب ألا نأكل في بعضنا وأن ننتظر".
وأرجع عادل تراجع مستوى ونتائج المقاولون العرب مؤخرا إلى ضغط جدول الدوري وارهاق اللاعبين وخوض مباراة بمعدل 3 أيام وهو ما يزيد من الجهد والضغط على اللاعبين.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخر موعد لتسجيل الاتحاد الأهلية للأندية المشاركة في بطولات الأندية التابعة للكاف في الموسم الجديد.
وخاطب الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأهلية، مؤكدًا أن بداية تسجيل الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير من هذه العملية هو 20 أكتوبر 2020.
وطلب الكاف من الاتحادات الأهلية ضرورة تسجيل الفرق المشاركة في البطولات وفقًا للمواعيد المعلنة.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.
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