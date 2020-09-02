شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب مهنئا زوجته بعيد ميلادها: كل سنة وانت حبيبتى وربنا يخليكى لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم عماد متعب، بعيد ميلاد زوجته يارا نعوم، الذى وافق الأول من سبتمبر، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور جمعتهما معا ومع ابنتيهما تمار وسيلين، أتبعها بتعليق: " كل سنة وانت طيبة يا حبيبتى.. ربنا يخليكى لينا".



عماد ويارا

يشار إلى أن عماد متعب، نجم الاهلى السابق، نفى ما تم تداوله بشأن تنمر زوجته يارا نعوم، وعنصريتها منذ فترة تجاه إحدى العاملات بأحد فنادق الغردقة، وتابع:"أنا موجود فى الغردقة وكنت فى رحلة صيد فى ذلك اليوم الذى تم ترديد هذه الشائعات، ولكن أنا من عائلة بسيطة جداً جداً جداً من الشرقية، وزوجتى لا يصدر منها الخطأ مطلقاً، لا تنمر ولا عنصرية".

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عماد ويارا وبناتهما

وأضاف متعب أن الجميع أخذ الحديث من طرف واحد ولم يتم أخذ رأى الطرف الثانى، موضحاً أن ما صدر من زوجته له علاقة بقواعد الفندق وضوابط ملابس نزول حمامات السباحة، ولا علاقة له بالعنصرية والتنمر.



يارا وتمارا وسيلين

يشار إلى أن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب، أكد إنه تعرض خلال فترة لعبه لنادى الأهلى لفترة صيام عن الأهداف، حيث ظل لعدة مباريات لا يسجل أي أهداف، متابعا: عندما لاحظ مدرب نادى الأهلى حينها مانويل جوزيه أنى لا أسجل طلب منى أن أحصل على 10 أيام إجازة، موضحا: "نفس الموقف رأيته يحدث مع مروان محسن، ومن هنا جاءت تصريحاتى بحصوله على إجازة حتى يستعيد فورمته وليس سخرية منه".



