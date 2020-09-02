شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: لو سبنا الإسماعيلى للمجلس الحالي يبقى "عليه العوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة إبراهيم عثمان مطالباً بوقفة ضد هذا المجلس، وكان حسني عبد ربه تم منعه من دخول مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد السكندرى في الدوري المصري الممتاز، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: "أُطالب بوقفة حقيقية لإنقاذ النادي الاسماعيلي، ولو سِبنا النادي تحت حُكم الإدارة دي يبقي عليه العوض".

أضاف: "هل أنا محتاج أكلم حد عشان يدخلني بيتي النادي الإسماعيلي، كل نقطة عرق نزلت كانت لأجل الإسماعيلي وجماهيره".

وختم حديثه قائلا: "مدير أمن الإسماعيلي حذف المنشور الذي برر به منعي من دخول مباراة الاتحاد السكندري لكونه يعلم جيدا أنه كاذب، ومجلس الإسماعيلي يورطه ويضحي به ويجعله يواجه الجماهير ولكني لن أسامحه وأذكره بكونه سوف يقابل الله يوم القيامة".

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من جانبه، انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق منع حسني عبد ربه نجم الفريق الأسبق من مشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد في الدوري من المدرجات بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وقال: "ما حدث مع حسني عبد ربه مرفوض وإذا كان حسني غير مرحب به في النادي الإسماعيلي الذي يعتبر بيته فمن يتم الترحيب به؟".

أضاف: "في أوروبا الأساطير والرموز يتم معاملتهم بشكل خاص وعلى سبيل المثال بيرلو في يوفنتوس وكذلك توتي في روما وفي مصر نهين الرموز".

وحول إمكانية دخوله في الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي قال:"أنا مش حريف انتخابات عكس الإدارة الحالية، هم يعرفون جيدا كيف يحصلون على الصوت لذلك لن أخوض الانتخابات وليس هناك مورد ثابت يصرف النادي الإسماعيلي منه، كان يجب الاستفادة من اللاعبين الذين تم بيعهم".