بعد أزمة طرده من الاستاد.. عبدربه يكشف مشاكله مع رئيس الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي السابق عدم تواجد منصب المدير الرياضي بـ "الدراويش"؛ حيث يرى أن هناك صفقات تأتي بملايين ولا تُشارك لدقائق بخلاف رحيل لاعبين عن صفوف الفريق دون مُبرر.

وأضاف عبدربه، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "أوضة اللبس"، المُذاع على فضائية النهار،:"في أي مكان في العالم يكون هناك مدير رياضي لوضع استراتيجية الفريق، وأين رئيس النادي لا يصرف ولا يدير إذا نحضر بائع بطاطا ليُدير"، مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة بينه وبين رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان هو رفض الأخير وجود شخصاً أقوى منه بالنادي:"هو عارف كويس أن حسني بحب الجمهور أقوى".

واسترسل لاعب الإسماعيلي الأسبق:"هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالإسماعيلي ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً على أبناء النادي إدارة الإسماعيلي دمَّرت جيل 97 الذي فاز ببطولة الجمهورية، لايوجد خلافاً بيني وبين إبراهيم عثمان ولكني حين أرى الخطا أقول هذا خطأ ولكن هل هذا يعُني إنني لا أريد مصلحة الإسماعيلي، لازالت أشهد بأن المهندس إبراهيم عثمان وعلي أبوجريشة أول من أشركاني في الفريق الأول".

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وتابع القائد الأسبق للدراويش:" كنت سعيد بعودته وحين تواصل معي لتخفيض عقدي تنازلت عن ٧٥% من مستحقاتي وحين طلب مني لم الشمل جلست مع اللاعبين حينها وأقنعت لاعبين وصلتهم عروضاً بمبالغ أعلى بالتجديد".

وروى عبد ربه ماحدث معه خلال مباراة فريقه الأخيرة:"الإسماعيلي كان واحشني ومباراة الاتحاد من المباريات التي تُحب حضورها فهل أنا محتاج أتحدث مع أحد لدخول بيتي ومشاهدة الفريق الذي أشجعه، هذه ليست أول مرة أحضر مباراة للفريق، وكنت أجلس بمفردي ولم أذهب للمقصورة وكان هناك الكثير من الجماهير فجلست بعيداً في مدرجات الدرجة الثالثة مع أحد الأشخاص قبل حضور شخصاً يُخبرني أن هناك ضرراً على وظيفته لسماحه لي بالدخول فطمأنته إذا حدث له مكروهاً سأجعله يعمل معي وأعطيه المرتب ذاته".

وأتم اللاعب حديثه بقوله:"إن لم نقف نحن كلاعبين قادمي فمن سيقف؟، الجميع سيُحاسب أمام الله والإسماعيلي يستحق أكثر مما هو عليه من مراكز متأخرة".