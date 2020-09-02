مصدر بالأهلي لمصراوي: فايلر لا يمانع حصول أجايي على إجازة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن النيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إجازة قصيرة للسفر الى بلاده.

وكان فايلر قد ألمح في المؤتمر الصحفي الأخير رداً على هبوط مستوى أجايي، أن الأمر قد يمكن أن يكون بسبب عدم التواجد مع اسرته لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

Advertisements

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "أجايي طلب الحصول علي إجازة من أجل السفر إلي بلاده خلال الأيام القليلة المقبلة لزيارة أسرته والاطمئنان عليها".

وتابع "أجايي يشعر أنه بحاجة إلى الابتعاد عن كل ما يخص كرة القدم بشكل مؤقت في ظل اعترافه بتراجع مستواه بشكل كبير وملحوظ في الفترة الأخيرة وتحدث مع الجهاز الفني بقيادة فايلر والذي لا يمانع سفر اللاعب".

ويستعد الأهلي لملاقاة وادي دجلة الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.