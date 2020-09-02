بيراميدز يكشف موقف عبدالله السعيد والشناوي من مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن هناك محاولات تتم من أجل تجهيز عبدالله السعيد لاعب وسط وقائد الفريق لمباراة الزمالك المقبلة.

ويستعد بيراميدز لاستضافة الزمالك الخميس المقبل بالجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.

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وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" "كل المباريات بالنسبة لنا مهمة، لكن عندما تواجه المنافس المباشر لك فالمباراة تكون بـ6 نقاط، إن شاء الله نخرج بالنتيجة التي نأملها".

وتابع "نحاول تجهيز عبدالله السعيد، لكن سلامة اللاعب هي الأهم، لو هناك شكوك لن نجازف به".

واختتم تصريحاته قائلاً "الشناوي يعاني من إصابة وسوف يغيب لمدة أسبوعين وبالتالي لن يتواجد في مباراة الزمالك".