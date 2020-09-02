مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: سنخاطب كاف للاستفسار عن أمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، وجود أزمة حالية بسبب إعلان الاتحاد الأفريقي "كاف"، ليوم 20 أكتوبر كحد أقصى لتحديد الفرق المشاركة في البطولات القارية للأندية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اتحاد الكرة سينتظر حتى اللحظة الأخيرة للموعد الأقصى المحدد، تحسبًا لاتضاح الأمور قبله.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن بدء تلقيه أسماء الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بداية من اليوم، الثلاثاء، وحتى يوم 20 أكتوبر.

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وقال المصدر: "لدينا أزمة حاليًا، ولكننا سننتظر حتى يوم 20 أكتوبر فربما تتضح الأمور في جدول ترتيب الدوري قبله، وفي نفس الوقت سنخاطب كاف للاستفسار عن عدة أمور".

وأكمل: "سنعرض موقف الدوري الحالي على الاتحاد الأفريقي لاستطلاع الرأي حول وجود حل لما نحن فيه حاليًا أم لا، وهل من الممكن أن يكون هناك استثناء لنا من عدمه".

واختتم: "نريد معرفة ما إذا كان هناك إمكانية لتحديد أندية مصر بالترقيم فقط عند إجراء القرعة وبدون تحديد أسماء الفرق أم من الضروري أن يتم تحديدها".

الجدير بالذكر أن مصر سبق وأن حصلت على استثناء في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقياحيث سبحت القرعة مع كتابة "مصر 1، مصر 2" بدلًا من الأهلي والزمالك لحين تحديد موقفهما من المشاركة، وهو ما حدث أيضًا مع بيراميدز والمصري في قرعة الكونفدرالية.